CASERTA – Paura per una bimba di due anni, salvata dal pronto intervento di un’infermiera. La piccola era con la mamma al Palazzo della Salute in zona Saint Gobain, al Cup dell’Asl di Caserta, quando le è andato qualcosa di traverso. Non riusciva a respirare. Un’infermiera in serivzio presso l’Asl è intervenuta, praticando le manovre che hanno salvato la vita della bimba, che ha ripreso a respirare regolarmente.