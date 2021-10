Bimba muore nel grembo materno. Aperta indagine. La madre si era vaccinata due giorni prima

SAN PRISCO – Una bimba è morta nel grembo materno gettando nel dolore i genitori di San Prisco che ne aspettavano la nascita. La madre, infatti, al nono mese di gravidanza, il 9 ottobre si era recata dal ginecologo di fiducia riferendogli che lunedì 11 ottobre si sarebbe sottoposta alla seconda dose del vaccino Pfizer. La prima non aveva dato effetti collaterali.

Martedì 12 la coppia è tornata dal ginecologo per una visita prima del parto. Ma a quel punto, il medico si è accorto che il cuore della bimba non batteva più: era deceduta. La coppia decideva di far intervenire un’ambulanza ma poi è tornata a casa recandosi, il giorno dopo, in clinica a Maddaloni dove la bimba doveva venire alla luce.

Qui il cesareo ha confermato il triste epilogo mentre il padre si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. L’autorità giudiziaria è stata informata e l’indagine è stata avviata con l’acquisizione della cartella clinica. La gravidanza procedeva in maniera tranquilla ed anche per questo resta il dubbio dei genitori relativamente alla tempistica di somministrazione della seconda dose. Ieri, dopo l’autopsia, il corpo della piccola è stato sepolto.