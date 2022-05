SAN FELICE A CANCELLO/ARIENZO – Grave incidente domestico per un bambino di 18 mesi. Il piccolo, fuggito dalla guerra in Ucraina e ospite da qualche settimana insieme ai suoi familiari nel convento delle suore di Arienzo, ha riportato ustioni di secondo grado su tutto il corpo. Il bambino era in bagno quando , presumibilmente, si è ustionato mentre giocava con l’acqua calda. Affidato alle cure dei sanitari del Psaut di San Felice A Cancello.