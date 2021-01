Bimbo morto. Presentava dei sintomi da CORONAVIRUS. Accertamenti in corso

ARIENZO – Un bimbo di otto anni e’ morto nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta in seguito ad un malore accusato nell’abitazione familiare, ad Arienzo (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Il piccolo, colto probabilmente da una crisi respiratoria, e’ deceduto pochi minuti dopo l’ingresso in ospedale, dove e’ arrivato in condizioni disperate.

Sulla salma sono in corso al momento accertamenti per verificare l’eventuale presenza del Coronavirus; il piccolo presentava infatti dei sintomi. Il corpo verra’ poi sottoposto ad autopsia, come disposto dall’autorita’ giudiziaria.

Su facebook, il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida ha espresso il dolore suo e della comunita’ (LEGGI QUI).