Blitz dei carabinieri a Baia Domizia. Fermati lavori abusivi

CELLOLE – Blitz dei carabinieri a Baia Domizia, Cellole, in località Bocche di Pantano. Erano in corso degli interventi edili alla presenza dei proprietari, senza alcuna autorizzazione del Comune. In esecuzione una copertura in ferro in un’area di zona E, cioè agricola, dove è possibile eseguire solo costruzioni ed impianti per l’esercizio di azienda agricola e zootecnica. L’area è inoltre interessata dal vincolo paesaggistico. Ordinata la demolizione degli abusi entro 90 giorni dal provvedimento.