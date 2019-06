SANTA MARIA A VICO – Blitz dei carabinieri nel casertano: è stato arrestato, all’esterno di un bar, Carmine Nuzzo, 52enne, noto come Carminuccio ‘e Scalettiell. L’uomo è un importante e ricco imprenditore nel settore della produzione di tabacco, residente a Santa Maria a Vico: in passato ha svolto il suo impiego anche all’estero, precisamente in Sud America.

L’accusa è di estorsione e usura. Nuzzo è stato portato nel carcere di Benevento.