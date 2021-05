BLITZ dei carabinieri di Caserta. Latitante arrestato in uno studio medico

CASERTA/ NAPOLI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno proceduto, in Napoli, alla localizzazione ed all’arresto del latitante T.C., cl. 1957, del luogo. Gli accertamenti info-investigativi svolti dai militari del citato Reparto hanno permesso di localizzare il latitante presso uno studio medico del Capoluogo campano ove lo stesso avrebbe dovuto effettuare una visita.

L’uomo, irreperibile dal 25 settembre 2020 in quanto evaso dagli arresti domiciliari in Brusciano (NA), si era sottratto in ultimo all’arresto in data 23 febbraio u.s., nell’ambito dell’esecuzione dell’operazione “Giano” scaturita dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dall’ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord a seguito delle indagini della locale Procura della Repubblica per associazione per delinquere finalizzata ai reati di truffa, sostituzione di persona, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità in documenti d’identità ed atti pubblici. A carico dello stesso, a causa della citata evasione, pendeva altresì un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare da parte Corte d’Appello di Napoli.

T.C. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.