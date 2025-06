Blitz dei carabinieri, sgomberati due alloggi popolari

Gli interventi hanno riguardato immobili di proprietà dell’ACER di Caserta

PARETE – Due alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati sgomberati a seguito di una mirata operazione dei Carabinieri della Stazione di Parete. Gli interventi, condotti nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno riguardato immobili di proprietà dell’ACER di Caserta, destinati originariamente a famiglie in difficoltà economica.

Le abitazioni, entrambe ubicate in via 2 Agosto, erano occupate da soggetti privi dei requisiti previsti per l’assegnazione.