Blitz dei ladri in una casa a due passi dal centro commerciale. Portato via oro e denaro

TRENTOLA DUCENTA – Negli ultimi giorni sono diversi i casi di furto che si segnalano nell’area dell’agro Aversano e l’ultimo di questi è avvenuto nelle scorse ore, a Trentola Ducenta.

In via California, nei pressi quindi del centro commerciale Jambo, si è registrato il furto in un’abitazione dalla quale sono stati trufgati oggetti in oro, di valore pregiato e contanti.

Pare che i malviventi siano fuggiti utilizzando un’auto e immettendosi di corsa sull’Asse mediano, il cui ingresso è molto vicino a via California.