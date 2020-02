Blitz dei Nas a MONDRAGONE. Chiuse le mense di due scuole dell’infanzia. ECCO QUALI SONO

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono due le mense scolastiche finite nel mirino dei carabinieri del NAS. Nella giornata di ieri il Nas di Caserta ha disposto la chiusura della mensa scolastica della scuola dell’infanzia “Bruno Ciari” – Secondo Circolo Didattico – dove durante i controlli sono emerse carenze strutturali e mancanza della documentazione necessaria per poter effettuare un servizio, la cui utenza sono bambini. Situazione quasi analoga riscontrata nella mattinata di oggi in un’altra mensa scolastica all’interno dell’edificio “Arcobaleno” – Primo Circolo Didattico – dove anche qui i carabinieri hanno disposto la chiusura del servizio di refezione. Mai come oggi vi sono delle regole chiare e ben precise da seguire, specie se queste regole coinvolgono strutture che ospitano bambini, ed è per questo che non bisogna permettere che il menefreghismo altrui generi disagi sia agli alunni che alle loro famiglie. I bambini dunque, saranno costretti ad effettuare un orario scolastico ridotto, interrompendo così le lezioni pomeridiane. Un grazie come sempre ai Carabinieri del Nas, per l’ottimo lavoro e per la grande dedizione e scrupolosità con cui effettuano le ispezioni.