BLITZ DEI NAS in una pizzeria del casertano: sequestrato laboratorio abusivo e deposito irregolare

Nel retrobottega trovati impasti già pronti e salumi conservati senza controllo

PIETRAMELARA – Operazione congiunta tra i carabinieri del NAS e il personale veterinario dell’ASL di Caserta, che nelle scorse ore hanno portato alla luce un laboratorio clandestino destinato alla preparazione di alimenti poi serviti ai clienti di un locale situato nel centro del paese.

L’attività è stata il risultato di una serie di appostamenti e verifiche condotte dai militari e dai tecnici dell’ASL, che hanno permesso di scoprire una struttura priva dei requisiti igienico-sanitari e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

All’interno del laboratorio venivano manipolati alimenti in condizioni non conformi alle norme di sicurezza, mettendo potenzialmente a rischio la salute dei consumatori.

Per queste ragioni, il locale è stato posto sotto sequestro penale, mentre il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Ma non è tutto. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri del NAS e i veterinari dell’ASL hanno individuato anche un secondo locale, utilizzato impropriamente come deposito. Anche in questo caso sono emerse gravi irregolarità: mancavano le autorizzazioni necessarie e non venivano rispettate le disposizioni che regolano la conservazione e la tracciabilità dei prodotti alimentari.

All’interno del deposito sono stati rinvenuti circa 400 chilogrammi di farina, 100 chilogrammi di impasto già pronto per la cottura e 10 chilogrammi di salumi di vario tipo, tutti conservati in ambienti non idonei. L’intero locale e i prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli straordinari disposti a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, volti a contrastare pratiche illegali e a garantire il rispetto delle norme igieniche nei luoghi di produzione e somministrazione di alimenti.