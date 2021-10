Blitz dei Nas, scoperto centro estetico abusivo. Scatta il sequestro da 450mila euro

CASERTA – Nei giorni scorsi i Nas di Caserta hanno ispezionato un centro estetico attivato in assenza di specifica autorizzazione. I militari hanno sottoposto a sequestro le apparecchiature rinvenute, utilizzate per l’attività, e proceduto alla chiusura della struttura. Il valore dell’immobile chiuso ammonta ad euro 200 mila, mentre le attrezzature sequestrate sono pari ad euro 250 mila.

Sempre nella stessa attività i Carabinieri del NAS di Foggia hanno scoperto un centro estetico che effettuava prestazioni mediche non autorizzate. È stato infatti accertato che il titolare, benché privo di specifica autorizzazione, aveva consentito lo svolgersi di visite mediche finalizzate al rilascio di diete dimagranti con l’utilizzo di apparecchiature non consentite nell’attività di estetica. Inoltre erano trattati dati clinici e sanitari dei pazienti in maniera irregolare.

Al termine dell’operazione si è proceduto alla chiusura del centro ispezionato.