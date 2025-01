Blitz della polizia. 10 kg di prodotti non tracciati: 7mila euro di sanzioni per un bar

Inoltre nel corso della medesima operazione i titolari di tre attività, tra cui una struttura ricettiva, sono stati denunciati per aver edificato opere abusive, che sono state poi sequestrate

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, con il concorso dell’A.S.L., ha effettuato controlli di polizia amministrativa ad esercizi commerciali, sequestrando, in un bar, oltre 10 chili di prodotti alimentari per mancata tracciabilità. I titolari di tre attività, tra cui una struttura ricettiva, sono stati denunciati per aver edificato opere abusive, che sono state poi sequestrate. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 7 mila Euro.