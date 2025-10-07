Blitz dell’Asl nel panificio. E il figlio del titolare aggredisce i due medici ispettori

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

PIETRAMELARA – Una routine di controllo si è trasformata in un’aggressione per due medici veterinari in forza all’Asl di Caserta. L’episodio, avvenuto nel corso di un’ispezione presso un panificio di Pietramelara, ha visto i due professionisti subire minacce e intimidazioni.

I veterinari si trovavano nell’esercizio per un’attività ispettiva di competenza, rientrante nelle normali funzioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti. Durante i sopralluoghi, sono stati affrontati in modo violento dal figlio del titolare dell’attività.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, ha prima rivolto ai due veterinari insulti e intimidazioni, per poi degenerare in esplicite minacce di morte. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per accertare le dinamiche precise dell’accaduto e per valutare le contestazioni da applicare all’aggressore.