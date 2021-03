BOXE. Nicola Porrino conquista l’argento all'”Emil Jechev Memorial”

CASERTA – Si chiude positivamente il bilancio al torneo ‘Emil Jechev Memorial’ per Nicola Porrino della Casertana Boxe team Pagliaro che ha conquistato l’argento. Il verdetto è arrivato dopo l’intervento del medico a seguito delle due testate allo zigomo ricevute durante l’incontro.

Carlo Yoel Angeloni è stato eletto miglior boxer dell’agone e la squadra azzurra ha ricevuto il premio come ‘Miglior Team’. “Ottime le prestazioni dei ragazzi per tutta la durata del torneo. Spiace per la sconfitta di Vinciguerra, che avrebbe meritato l’oro. Contento per il premio come miglior team e per quello ad Angeloni come Best Boxer”, ha commentato il coach Fabrizio Cappai.