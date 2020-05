Bozza del Decreto Rilancio. Reddito di emergenza e bonus vacanze. ECCO I PRIMI DETTAGLI

NAZIONALE – Una ulteriore bozza del Decreto Rilancio, non verificata, che reca la data odierna, prevede che “ai fini dell’erogazione del reddito di emergenza e’ autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali denominato ‘Fondo per il reddito di emergenza’. Ciascuna quota del reddito di emergenza e’ determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee”. Il testo stabilisce, inoltre, che “le domande per il reddito di emergenza sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio e’ erogato in due quote”.

Sale a 50mila euro (a fronte dei 35mila indicati in precedenza) l’Isee delle famiglie che possono richiedere il Tax credit vacanze. Lo stabilisce l’ultima bozza del Decreto Rilancio: “Per il periodo d’imposta 2020 e’ riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validita’, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 50.000, utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive e dai bed & breakfast che esercitano attivita’ turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale”. Il credito, “utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e’ attribuito nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e’ di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona”.