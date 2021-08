Braccianti in bici travolti da un’auto in corsa: un morto e un ferito grave

ORTA DI ATELLA – È di un morto ed un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente avvenuto sulla SP 22 ad Orta di Atella.

Era l’alba quando i due, entrambi del Burkina Faso, stavano percorrendo la strada in bicicletta, probabilmente per recarsi a lavoro in un terreno della zona. I due, probabilmente sono stati travolti da una Citroen C3 guidata da un 60enne di Orta di Atella.

Un impatto violentissimo in seguito al quale sono stati sbalzati sull’asfalto. Per uno di loro, Fareh Khalif di 42 anni, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo scontro. E’ morto sul colpo. Ferito gravemente l’altro ragazzo che era con lui: è ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa. La prognosi è riservata.