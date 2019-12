AVERSA- Si è verificato un incidente nella notte lungo la superstrada Aversa-Teverola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del fatto, un’auto ha eseguito una inversione a U provocando danni ad una vettura a bordo della quale viaggiava una famiglia. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti che sono stati sottoposti a controlli all’arrivo in ospedale. L’auto che ha eseguito l’inversione si è data alla fuga.