“Bugiarda nazista”: insulti sui manifesti di Meloni e Tajani. Napoletano (Fdi): “Epiteti vergognosi”. Aperta l’indagine

Il consigliere comunale: Aspetto di conoscere cosa pensi e voglia fare l’amministrazione Marino

CASERTA. Hanno provocato indignazione e sdegno le scritte sui manifesti della premier Giorgia Meloni e del suo vice Antonio Tajani apparse stamattina a Caserta e sulle quali ad avviare le indagini sono gli agenti della polizia municipale del capoluogo che stanno verificando i filmati delle telecamere. A segnalare l’accaduto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano.

“Un gesto isolato, certo. Ma rappresentativo, perché epigono di inverosimili accuse circolate in questi giorni a livello mediatico nazionale ed orecchiate male. Aspetto di conoscere cosa pensi e voglia fare l’amministrazione Marino – ha spiegato Napoletano in una nota – e la macchina comunale per cancellare le tracce anonime e codarde di chi ha imbrattato legittime affissioni con gravissime accuse ed epiteti vergognosi all’indirizzo del presidente del consiglio e del vicepremier di un governo voluto dalla maggioranza degli elettori italiani. E aspetto di conoscere i commenti e le opinioni di tutte le parti politiche presenti nel Consiglio comunale”.