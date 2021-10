“Buon viaggio dolce Giulia”, il ricordo della preside del Maiorana

SANTA MARIA A VICO – E’ un pensiero commosso quello che ha lasciato Giulia Carfora, la 25enne morta in un incidente stradale tra sabato e domenica scorsi. Pina Sgambato, preside dell’istituto Maiorana, che la giovane aveva frequentato fino a pochi anni fa, l’ha voluta ricordare con un post: “A volte il destino si accanisce sulle stesse persone, oppure c’è’ un disegno che non riusciamo a cogliere. Eri una donna ormai, ma per noi restavi e resterai sempre la dolce studentessa della V chimico, che amava la vita, credeva nell’amicizia e si prodigava per la pace. Buon viaggio Dolce Giulia Carfora! In Paradiso hanno voluto un altro Angelo“.