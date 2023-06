“Buongiorno pescheriaa!”. Il pescivendolo-star di Tik Tok arriva nel Casertano

TRENTOLA DUCENTA – Un pescivendolo di Torre Annunziata urlava alle persone chiuse in casa nel periodo più duro del lockdown, in modo da far capire a tutti che era possibile comprare il pesce.

Nasce così l’urlo di Giggiolone, al secolo Luigi Pisacane, il buongiorno pescheriaaa che ha conquistato tutti grazie ai suoi video su Tik Tok.

Domenica 11 giugno alle ore 20, Giggiolone sarà al parco Jambolandia, allestito nell’area parcheggio del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta