Business delle slot del clan, assolto Sandokan, condannato il figlio Walter

CASAL DI PRINCIPE – Il collegio presieduto dal giudice Cioffi ha inflitto tre condanne e 7 assoluzioni nell’ambito del processo sul business delle slot machines i cui proventi finivano nella casse dal clan Schiavone. 15 anni per il collaboratore di giustizia Raffaele Venosa e per Carmine Micillo. 3 anni e 8 mesi per Walter Schiavone, figlio di Francesco Schiavone Sandokan accusato di ricettazione aggravata dal metodo mafioso. Il padre, appena citato, invece è stato assolto, così come Raffaele Diana “Rafilotto”, Salvatore De Falco, Michele D’Angiolella, Michele De Cicco, Giovanni Gabriele, Giuseppe Navarra.