Cadavere di un uomo nudo trovato sul ciglio della strada: è giallo

La vittima non avrebbe avuto documenti con sé e la sua identità è almeno per ora sconosciuta

SAN PIETRO INFINE – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in una stradina nei pressi della Casilina in località San Pietro Infine. Al momento del ritrovamento, fatto da un passante, la vittima non aveva vestiti addosso.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima non avrebbe avuto documenti con sé e la sua identità è almeno per ora sconosciuta