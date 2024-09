Calcio Eccellenza: il Portici 1906 impone l’Alt alla Sessana. A segno Zullo e Liguori.

Battuta d’arresto esterna per i ragazzi allenati da Gennaro llliano sconfitti per 2-0.

SESSA AURUNCA / PORTICI (Pietro De Biasio) – La quarta giornata di campionato si è rivelata un duro colpo per la Sessana, sconfitta 2-0 in trasferta dal Portici 1906, guidato da mister Gaetano Perrella. Dopo la vittoria convincente contro il Real Normanna, il tecnico Gennaro Illiano ha deciso di confermare lo stesso undici titolare, ma questa volta la fortuna non è stata dalla sua parte. Il match, disputato allo Stadio «San Ciro» di Portici, ha visto subito un avvio promettente per i padroni di casa, che si sono portati in vantaggio all’11’ con un gol di Enrico

La Sessana ha tentato di reagire, ma le occasioni da rete si sono fatte rare e il Portici ha gestito bene il vantaggio. La situazione si è complicata ulteriormente per la Sessana nella ripresa. Al 34’, Luigi Liguori ha siglato il raddoppio, facendo esplodere di gioia i tifosi azzurri e assicurando tre punti fondamentali per la classifica e il morale della squadra. Con questa sconfitta, la Sessana dovrà riorganizzarsi e riflettere sulle scelte tattiche, mentre il Portici 1906 si prepara a continuare la sua corsa verso obiettivi ambiziosi.