CALCIOMERCATO CASERTANA. Sfuma Alexis Ferrante: va a Benevento. E Carretta è già in città

CASERTA – Era ormai un acquisto dato per certo ma, come si sa, di certo nel calciomercato non c’è nulla fino alla firma.

Ed infatti non sarà un giocatore dei falchetti Alexis Ferrante. Il calciatore italo-argentino ha scelto di accasarsi alla prima rivale della Casertana nel campionato di Serie C che i rossobluù inizieranno a breve, ovvero il Benevento.

Ferrante andrà a sostituire Gabriele Moncini, che vola a Brescia, in Serie B. Per il giocatore neo sannita scelta la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ricordiamo che la miglior stagione di Ferrante fu la 2021/22, con 30 partite in Serie C e 13 gol realizzati a Foggia, nella squadra allenata da Zdenek Zeman, coadiuvato da uno dei suoi allievi, quel mister Vincenzo Cangelosi, ora allenatore della Casertana.

La scelta di Ferrante prima punta, nonostante i numeri non certo esaltanti negli ultimi anni del giocatore, era da attribuirsi evidentemente a quell’ottima annata fatta in Puglia dall’italoargentino. Come spesso è capitato anche nella carriera di Zeman, la scelta di una punta, diciamo così, mobile ha portato buoni risultati al maestro di Cangelosi che, quindi, auspicava di far rivivere la stagione foggiana a Ferrante.

Arrivato a Caserta, invece, l’ala offensiva 32enne Mirko Carretta, la scorsa stagione al Südtirol, in Serie B.