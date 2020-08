CALDO ESTREMO. Ritrovato in stato confusionale sui gradini della chiesa. Clochard soccorso dal 118

MACERATA CAMPANIA – Complice molto probabilmente la calura estrema di questa mattina, un uomo senza fissa dimora, è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale, in stato confusionale sui gradini della casa canonica di via Umberto I a Macerata Campania.

I vigili urbani hanno allertato i sanitari del 118 i quali, una volta giunti sul posto, hanno soccorso l’uomo sul posto adottando il protocollo necessario facendolo riprendere.

Per il clochard, infatti, non è stato necessario il trasferimento in ospedale.