Cambia la misura: affidamento in prova per il figlio del boss Villanova 

Arrestato nel 2018 perchè trovato in possesso di cocaina

SAN FELICE A CANCELLO – Affidamento in prova per Luca Villanova, 37 anni, finito in carcere nel 2008 per spaccio e detenzione. Villanova fu trovato in possesso di 191 grammi di cocaina e 1850 euro in contanti.

Figlio del boss Luigi Villanova, ammazzato in un blitz anni fa, all’arresto ammise di aver compiuto un trasporto di cocaina per conto di qualcuno, ma non seppe riferire per conto di chi. Situazione, per la quale il giudice confermò la misura cautelare in carcere.