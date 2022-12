Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco, Massimi nuovo Comandante

Il passaggio di consegne avverrà presso l’aula didattica del Comando Vigili del Fuoco di Caserta, alle ore 10.30

CASERTA – In data 13 dicembre 2022 il Dott. Ing. Paolo Massimi assumerà l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta subentrando al Dott. Ing. Carlo Federico il quale ha assunto l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Il Dott. Ing. Massimi già Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale ed il Servizio Antincendio Boschivo presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Lazio, in precedenza ha rivestito vari incarichi come Dirigente di diverse Direzioni Centrali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Il

passaggio di consegne avverrà presso l’aula didattica del Comando Vigili del Fuoco di Caserta, alle ore 10.30.