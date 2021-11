CAMORRA A MARCIANISE – 22 condanne per gli esponenti del clan dei Quaqquaroni-Piccolo-Letizia: inflitti tre secoli di reclusione

La Corte d’Appello di Napoli conferma per quasi tutti gli imputati le pene inflitte in primo grado: 20 anni di carcere agli esponenti di spicco della cosca Andrea Letizia, Achille Piccolo, Pasquale Piccolo e Antimo Mastroianni

MARCIANISE (gv) Processo in Corte d’appello a Napoli: 22 condanne ad esponenti del clan dei Quaqquaroni-Piccolo-Letizia di Marcianise. Poche le riduzioni di pena da parte della Corte di Appello che ha confermato per la maggioranza degli imputati i quasi tre secoli di reclusione inflitti in primo grado.

Vent’anni ciascuno a esponenti di primo piano della criminalità organizzata come Andrea Letizia, Achille Piccolo, Antimo Mastroianni e Pasquale Piccolo, mentre sconto di pena per alcuni pentiti, compreso Primo Letizia, l’ultimo dei Quaqquaroni, collaboratore di giustizia da qualche anno. Ecco tutte le condanne: Fabio Buanno 2 anni (2 anni in continuazione per complessivi 7 anni e 4 mesi), Luigi Caterino 1 anno (1 anno in continuazione per complessivi 8 anni e 7 mesi), Francesco Antonio Celeste 1 anno (1 anno in continuazione per complessivi 5 anni e 6 mesi), Maria Cristiano 6 anni e 8 mesi (6 anni e 8 mesi), Pietro De Lise 2 anni (2 anni in continuazione per complessivi 9 anni e 4 mesi), Andrea Letizia 20 anni (20 anni in continuazione per complessivi 30 anni), Antonio Letizia 20 anni (26 anni), Giuseppe Letizia 6 anni e 8 mesi (8 anni), Primo Letizia 6 anni e 4 mesi, Michele Maietta 9 anni (10 anni in continuazione per complessivi 12 anni), Antimo Mastroianni 20 anni, Antonio Nacca 13 anni (13 anni), Luigi Noia 10 anni e 8 mesi (10 anni e 8 mesi), Giovanni Perreca 20 anni (20 anni), Achille Piccolo 20 anni (20 anni), Angelo Piccolo 6 anni e 8 mesi (6 anni e 8 mesi), Palma Bellopede Piccolo 6 anni e 8 mesi (6 anni e 8 mesi), Domenico Piccolo 6 anni (10 anni), Francesco Piccolo (13 anni e 4 mesi in continuazione con pena complessiva di 16 anni e 4 mesi), Pasquale Piccolo 20 anni (20 anni in continuazione con pena complessiva a 27 anni e 6 mesi), Giovanni Timbone confermato, Vincenzo Timbone 9 anni e 6 mesi (9 anni e 6 mesi). Nel collegio difensivo gli avvocati Giuseppe Foglia, Andrea Piccolo, Angelo Raucci, Mariano Omarto, Gaetano Laiso, Nicola Marino, Mirella Baldascino e Massimo Trigari.