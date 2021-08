CAMORRA & APPALTI. Libero l’imprenditore Mimmo Pagano e i cugini Verazzo

CASAL DI PRINCIPE – Sono tornati liberi gli imprenditori Giuseppe e Francesco Verazzo e Domenico Pagano, accusati di concorso esterno alla fazione legata agli Schiavone all’interno del clan dei Casalesi, storia che gira attorno ad alcuni appalti per lavori nella città di Capua. Il tribunale del Riesame di Napoli, dopo la decisione della Cassazione favorevole alla posizione dei legali difensori, ha annullato la misura cautelare in carcere per i Verazzo e per Pagano, difeso dagli avvocati Giovanni e Michele Cantelli.