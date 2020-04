CAMORRA. Catturato il nuovo referente del clan dei Casalesi a Cassino e in tutta la Ciociaria. L’INTERCETTAZIONE

In un audio whatsapp minacciava le vittime delle estorsioni

CASAL DI PRINCIPE (Tina Palomba) – “Vi sparo, vi taglio la testa e vi mangio le budella. Io vado in galera ma voi non vedrete più la luce del sole”. Era questo il contenuto di uno dei messaggi vocali inviati ad uno delle vittime taglieggiate da Cristian Vento, 43 anni, noto tatuatore di Roccasecca (Frosinone), con precedenti in relazione con il clan dei Casalesi e ritenuto legato a Gennaro De Angelis, referente nella zona di Cassino per il gruppo camorristico. E’ stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Cassino per usura ed estorsione in danno di due imprenditori del basso Lazio, il primo operante nel settore della ristorazione e il secondo in quello del commercio delle autovetture. Secondo quanto si legge nella misura emessa dal gip Roberto Bulgarini, Vento era un personaggio spietato pronto a tutto.

I militari, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Fabio Cagnazzo, hanno inoltre, sequestrato in maniera preventiva un ingente somma di denaro nonché di beni od altre utilità in suo possesso pari agli interessi fino ad oggi percepiti dall’arrestato. Le vittime sono state costrette a chiudere le proprie attività commerciali e subire forti pressioni per svendere le loro abitazioni, al fine di continuare a pagare gli interessi. A fronte di un prestito di 30mila euro, veniva applicato un tasso d’interesse pari al 20% mensile e, quindi, oltre il 200% annui arrivando così a dover corrispondere la somma di 110mila euro Vento è stato tra l’altro arrestato nell’abitazione di un noto personaggio collegato sempre al clan dei Casalesi, si tratta D.G.