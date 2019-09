CAMORRA ed ESTORSIONE, pochi minuti fa la sentenza per Cerci, Pacifico, Quadrano, Cioffi ecc. UNO PER UNO, LE PENE

CASAL DI PRINCIPE (Tina Palomba)- Sentenza di condanna, questa mattina, da parte dei giudici della Corte di Appello di Napoli con piccole riduzioni di pena per alcuni esponenti del clan dei Casalesi, che facevano capo al boss Francesco Bidognetti alias Cicciotto e mezzanotte. Secondo la Dda il gruppo malavitoso si occupava della distribuzione degli stipendi, assistenza legale e economica per i familiari dei carcerati. Gli imputati sono stati accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni di imprenditori di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, Cellole, Castel Volturno, Acerra e Roma. Le indagini, come già emerso dopo le pesanti condanni di primo grado, sono state supportare dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni.

Ecco le pene inflitte questa mattina: Ernesto Caprio a 9 anni, Gaetano Cerci 13 anni e 4 mesi, Gabriele Cioffi 13 anni, Carmine Micillo a 12 anni di reclusione, Dionigi Pacifico 16 anni di reclusione, Americo Quadrano 8 anni e sei mesi. Nel collegio difensivo ci sono anche gli avvocati Mirella Baldascino, Angelo Raucci, Nello Sgambato, Fabio Russo.