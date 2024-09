CAMORRA. Il blitz dei 42. Perché Aldo Picca è un vero boss, perché il cognato di Giuseppe Quadrano, il killer di don Diana, ha sempre comandato a Teverola e non solo a Carinaro

Loading...

Un primo profilo con notizie di carattere generale sul boss catturato stamattina e che stava ricostituendo una sorta di sistema criminale 2.0

CARINARO – Aldo Picca è stato e, a quanto pare, è ancora un camorrista importante. Criticabile quanto sia, noi abbiamo sempre guardato con interesse gli studi di Lombroso e francamente quella di Aldo Picca come si può ben evincere dalla foto è una fisionomia che riporta al tipo umano del delinquente. Insomma, empiricamente, se tu lo guardi, poi non ti stupisci nel momento in cui ti dicono che è stato ed è ancora un boss del clan dei casalesi

Loading...

Attenzione: della parola boss si fa largo uso e anche molto abuso nel senso che questa definizione è stata appiccicata anche a personaggi di second’ordine che magari potevano dare ordine a due, massimo tre persone o magari solo a se stessi e talora neppure a se stessi. In questo caso non è così. Per Aldo Picca i “gradi” di boss sono giustificati. Si è fatto già 19 anni di carcere ed ha avuto sempre la capacità di organizzare gruppi criminali con numeri cospicui di partecipanti. Insomma un carisma camorristico indubitabile che lo ha portato non solo a comandare per anni e anni, in nome e per conto del clan dei casalesi, in quel di Carinaro ma ad incidere su tante cose, sulle attività estorsive ma anche nei meccanismi politico amministrativi locali, nella vicina Teverola. Questo è accaduto perché Carinaro e Teverola, fisicamente sono una cosa sola e secondo perché nessuno a Teverola, tra quelli che svolgevano attività camorristiche, aveva il suo rilievo. Non dimentichiamo poi che Aldo Picca è il cognato Giuseppe Quadrano, ossia l’uomo che assassinò don Peppe Diana. Insomma ha vissuto anche i momenti cruciali delle lotte intestine al clan dei casalesi

Insomma, stamattina è stato catturato di nuovo un boss. Poi vedremo, leggendo l’ordinanza, com’è diventato l’Aldo Picca del 2024. Vedremo se aveva cambiato metodi di azione. Per il momento vi abbiamo illustrato chi è. Successivamente vi racconteremo, come si suol dire, dove come e quando