CAMORRA & POLITICA. Sconto di pena per l’ex sindaco Brancaccio. Ecco cos’ha deciso la Corte di Appello

ORTA DI ATELLA (t.p.) – E’ del mese di marzo la sentenza della Corte di Appello di Napoli per l’ex sindaco di Orta di Atella ma solo in queste ore si apprende il verdetto dei giudici di secondo grado. Angelo Brancaccio, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano, ha ottenuto una piccola riduzione in Appello per l’accusa di associazione a delinquere al clan dei Casalesi. Invece di 8anni, la pena di primo grado, ha ottenuto una riduzione a 6 anni e 8 mesi in Appello. E’ stato difeso dagli avvocati Mario Griffo e Maurizio Abbate. Secondo l’accusa Brancaccio sarebbe stato appoggiato e voluto dal clan dei Casalesi e dai Mallardo alle elezioni amministrative e grazie all’ex sindaco il referente del clan dei Casalesi sul territorio, Giuseppe Russo detto o’padrino, e ai Mallardo, con i boss Feliciano e Giuseppe Mallardo avrebbero ottenuto dei vantaggi per concessioni edilizie nell’area atellana.