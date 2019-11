CAMORRA. Scarcerato il cognato dei fratelli Giuseppe e Giovanni Garofalo marmulari

CASAPESENNA – (t.p.) Carlo Fontana, detenuto a Frosinone, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per associazione camorristica, è stato scarcerato dopo tre anni di reclusione. La Corte di Appello di Napoli, titolare e depositaria del suo titolo cautelare (la sua non è infatti una condanna definitiva) ha deciso di scarcerarlo con divieto di dimora in provincia di Caserta dopo la richiesta presentata dal suo legale, avvocato Nando Letizia.

Fontana era stato arrestato il 17 marzo 2016 nell’ambito di un’ordinanza volta a monopolizzare il settore dei videopoker, imposti a bar e locali di Trentola, San Marcellino e Casapesenna. Si tratta del cognato di Giovanni e Giuseppe Garofalo detti i marmular.