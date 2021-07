CAMORRA. Zinzi su beni confiscati: “Opportunità non siano sprecate come a Caserta”

CASERTA/REGIONALE – “In Commissione Anticamorra ok al piano valorizzazione beni confiscati: nuove opportunita’ per le amministrazioni che investono sul futuro. Speriamo non facciano come il Comune di Caserta che da capoluogo non compare tra i beneficiari dei finanziamenti Pon e Por 2014/20”. Con un Tweet il presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania, Gianpiero Zinzi, commenta la seduta di oggi durante la quale e’ stato espresso parere favorevole al “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati”.