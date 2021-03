I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. La situazione tra guariti, decessi e positivi. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 2.665 (304 identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.729 asintomatici e 632 sintomatici, su 22.392 tamponi, 1.471 dei quali antigenici. Il dato è dell’Unità di crisi della regione, e porta il totale positivi a 310.766 (11.588 antigenici) su un totale tamponi pari a 3.308.575 (170.277 antigenici), con un rapporto positivi-tamponi che è del 11,9 per cento. I decessi sono 33, 24 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrati ieri, e il totale deceduti dall’inizio della pandemia sale a 4.817. I guariti sono 2.058, per un totale di 207.302. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 161; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli privati, ne sono occupati 1.541.

Covid in Italia

Sono 23.059 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 20.396, per un totale di 3.281.810 dall’inizio dell’epidemia. Sono 431 i decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 502 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 369.084 rispetto ai 369.375 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che sale al 6,2 per cento. Il numero degli attualmente positivi e’ di 539.008. I dimessi/guariti sono 19.716, per un totale di 2.639.370 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.317 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 61 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 26.517. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.490), la Campania (2.665), il Piemonte (2.374) e il Veneto (2.191).