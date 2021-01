I NUMERI DEL COVID. Continua l’altalena dei dati in CAMPANIA. Il rapporto del contagio sotto il 7%. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Ritorna a calare la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi registrati (di cui 30 sintomatici) su 9.441 tamponi effettuati, di cui 1.692 antigenici). Se ieri era risalito al 9,2% il rapporto positivi-tamponi, oggi scende al 6,89%. Le persone decedute sono 34 – 16 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; – mentre i guariti sono 1.399. ;Quanto al report posti letto su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 97, tre in più di ieri. In merito ai posti letto di degenza i disponibili sono 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); 1468 quelli occupati, venti in più di ieri.

Covid in Italia

Sono 10.497 i nuovi contagi da Covid-19 (+1.673) con 254mila tamponi, compresi i test rapidi antigenici (quasi 100mila in più rispetto a ieri). Sono i dati del bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute che registra anche 603 decessi (+226). In Sicilia sono stati rilevati 1.641 casi, nel Lazio 1.100 e in Emilia Romagna 1.034. Gli attualmente contagiati sono 535.524 (-11.535) con 22.699 pazienti ricoverati con sintomi (-185) e 2.487 in terapia intensiva (-57). Restano in isolamento domiciliare 510mila pazienti mentre sono 21.428 le persone guarite o dimesse.