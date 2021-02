I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Cosa sta succedendo tra guariti, decessi e contagi: oggi c’è buona notizia. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Oggi rallenta, in Campania, l’aumento dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.456 su 16.915 tamponi esaminati (di cui 2.266 antigenici). Ieri il tasso di positività era pari al 9,84%, oggi è del 8%.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.546 positivi al Coronavirus, di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi, 616 guariti e 9 decessi (riferiti alle ultime 48 ore). Gli asintomatici sono 1.319 e i sintomatici 80, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 230.392 (di cui 1.980 antigenici), i morti sono 3.888 e le guarigioni 162.264. I tamponi processati complessivamente 2.525.894 (39.778 antigenici) di cui 19.325 eseguiti ieri, dei quali 3.001 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 108 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.499 occupati.

Covid in Italia

Sono 13.442 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 14.218) a fronte di 282.407 tamponi effettuati su un totale di 34.155.937 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 385 i decessi per un totale di 91.003 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 2.625.098 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 427.034 (-2.084 rispetto a ieri), 405.516 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.408 di cui 2.110 in terapia intensiva (114 in più rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 2.107.061 con un incremento di 15.138 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.923), seguita da Campania (1.546), Emilia-Romagna (1.383), Lazio (1.041) e Puglia (926).