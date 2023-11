Campi Flegrei, Zinzi (Lega): “Impegno senza precedenti, De Luca turista svedese”

“Ci saremmo aspettati un protagonismo diverso e maggiore responsabilità nell’affrontare una situazione complessa come quella che riguarda i Campi Flegrei. ” Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi

“Quello di Governo e Parlamento è un impegno senza precedenti nei confronti dei Campi Flegrei, approvando un provvedimento storico con uno stanziamento giunto a 55 milioni con i nostri emendamenti in Commissione Ambiente. Il Commissario straordinario e presidente della regione Campania Vincenzo De Luca invece risulta non pervenuto, avendo sfiorato il tema dei Campi Flegrei solo sull’inserto di ‘Repubblica’ di pochi giorni fa trattandone le bellezze storiche e naturali. Insomma, come se fosse un turista svedese che atterra per la prima volta in Campania pur essendo Commissario per l’emergenza da ben 8 anni.

Ci saremmo aspettati un protagonismo diverso e maggiore responsabilità nell’affrontare una situazione complessa come quella che riguarda i Campi Flegrei. Grazie ad un lavoro sinergico e condiviso in Commissione Ambiente, oggi approviamo una misura per nulla timida, come qualcuno vorrebbe farci credere, che stanzia 55 milioni di risorse per la prevenzione di questo territorio e dei suoi cittadini. Questa è la grande dimostrazione dell’impegno della Lega al Governo per il Sud e il Mezzogiorno. Guardiamo al futuro con fiducia”.

Lo dichiara il deputato della Lega e relatore del provvedimento Gianpiero Zinzi, esprimendo voto favorevole del gruppo al decreto Campi Flegrei.