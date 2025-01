Cane abbandonato in un terreno senza nè cibo nè acqua: denunciato il proprietario

I guaiti del molosso hanno portato i militari a verificare le sue condizioni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

BELLONA – Un 45enne è stato denunciato dai carabinieri per aver rinchiuso il proprio cane in un’area recintata di pochi metri quadrati, lasciandolo in stato di abbandono, in cattive condizioni igienico sanitarie e visibilmente denutrito.

Ad accorgersi delle precarie condizioni di salute dell’animale, un giovane cane corso italiano, è stato il comandante della Stazione di Vitulazio durante un servizio di controllo nel territorio del comune di Bellona, nel casertano.

È accaduto nel pomeriggio di ieri quando l’attenzione del Luogotenente, che insieme ad un suo collaboratore stava percorrendo un tratto di strada isolato del comune di Bellona, è stata catturata dai guaiti del cane che sofferente sembrava chiedere incessantemente aiuto.

Sono bastati pochi minuti alla pattuglia per chiedere l’immediato intervento di personale del servizio veterinario della ASL di Caserta ed effettuare l’accesso nel terreno, dove era stata ricavato un piccolo box recintato con reti metalliche arrugginite e nel quale il cagnolone era stato rinchiuso.

I sanitari della ASL, giunti sul posto hanno subito soccorso l’animale e verificato la presenza del chip identificativo. Fortunatamente per il corso le immediate cure sono state provvidenziali. Era stato lasciato in stato di abbandono, in cattive condizioni igienico sanitarie e visibilmente denutrito.

Attraverso i dati raccolti attraverso il microchip i carabinieri hanno identificato il proprietario risalendo nel contempo alla disponibilità dello spazio nel quale il cane era stato rinchiuso.

Dopo essere stato identificato, il 45enne di Bellona risultato proprietario del cane è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di maltrattamento di animali.

Il

cagnolone, invece, è stato affidato ad una struttura ricettiva idonea che, nell’immediato, se ne prenderà cura.