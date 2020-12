LA FOTO. UNA BELLA STORIA. Poliziotti salvano cucciolo di cane a SAN LEUCIO. “Se nessuno lo vorrà, lo adotteremo”

CASERTA (Tina Palomba) – Una storia a lieto fine, questa mattina, nella frazione di San Leucio. Protagonista un cagnolino da caccia che si era smarrito sotto la pioggia battente, tratto in salvo da due poliziotti della squadra Volante di Caserta, intervenuti dopo alcune segnalazioni. Il cucciolo di media taglia è sfuggito o è stato abbandonato da qualcuno e girovagava dopo la rotonda, sulla provinciale 336 direzione Caiazzo, tra veicoli e mezzi pesanti. I due agenti, un uomo e una donna, nonostante in quel momento in città si è abbattuto un forte temporale, hanno fatto fatica ad avvicinarlo e lo hanno assicurato con una fune facendolo salire nella loro autovettura in attesa del veterinario dell’Asl dott. Ruggiero che lo ha portato in clinica e si sta cercando di capire se ha il micro-chip. Nel caso non appartenesse a nessuno i poliziotti già hanno deciso di volerlo adottare.