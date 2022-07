Cantiere abusivo: la polizia denuncia 8 persone

MACERATA CAMPANIA – Polizia scopre cantiere abusivo. E’ accaduto in via Italia a Macerata Campania. Gli agenti del commissariato di Marcianise insospettiti si sono recati presso il cantiere trovando numerosi operai della Società Campania Gas Srl con sede a Caserta in località Lo Uttaro intenti ad effettuare lavori di scavo con Bobcat al manto stradale per le condotte del gas. A seguito di accertamenti è venuto fuori che i lavori non erano stati autorizzati dall’ente comunale. Otto persone della società di servizi casertana sono state deferite per violazione del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro oltre che per danneggiamento aggravato di strade pubbliche per lavori di scavo non autorizzati.