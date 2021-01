CASERTA – A San Vittore del Lazio, i militari della Stazione di Cervaro, in provincia di Frosinone, hanno controllato un 59enne residente in provincia di Caserta, alla guida della propria autovettura fuori dalla regione di appartenenza senza comprovate esigenze. A carico dello stesso è stata irrogata una sanzionato amministrativa per la violazione delle norme di contenimento del covid-19.