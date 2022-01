CAPUA ALLE ELEZIONI. Ecco la foto di “famiglia”, tutti insieme appassionatamente da Di Agresti, Trisolino, De Cecio e….

CAPUA – Lavori in corso in vista delle prossime elezioni comunali che si dovrebbero tenere a Capua, Covid permettendo, in una domenica e forse in un lunedì compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. Nella foto che pubblichiamo in calce all’articolo è si ritratta una compagnia di amici ma amici che però proprio essendo tali chissà che non decidano di condividere anche l’esperienza politica e quindi fare gruppo alle prossime elezioni creando una vera e propria coalizione elettorale. L’occasione è stata una cena prenatalizia dove a tavola con l’ormai quasi certo candidato a sindaco Fernando Brogna si sono accomodati: Giuseppe de Cecio, neo eletto segretario cittadino di “Noi Centro”, Michele Giugno, consigliere comunale dell’amministrazione uscente, Gabriele Mauriello, candidato alle ultime elezioni, Claudio Trisolino, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Loredana Affinito, assessore dimissionaria nella giunta guidata da Branco, Paolo Galbiati, anche lui candidato alle ultime elezioni con “Capua Bene Comune”, Gianluca Di Agresti, consigliere di maggioranza, chiave della fine dell’ultima consiliatura in quanto insieme a Giugno è stato tra i nove che hanno protocollato le dimissioni dell’orami ex sindaco, e Pierluigi Spano, referente giovanile locale della Lega.