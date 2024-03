CAPUA. Approvato in consiglio il bilancio di previsione, Brogna: “Per i cittadini aumentano le tasse”

Aumento di 450mila euro per la Tari

CAPUA – Il consiglio comunale, o meglio la maggioranza di esso, ha approvato la proposta di bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. La minoranza ha votato no alla proposta; “un bilancio senz’anima – lo definisce Fernando Brogna – consigliere comunale di minoranza – quello presentato e approvato dalla maggioranza con

un’amarissima sorpresa per i cittadini di Capua e di S. Angelo in Formis”. La sorpresa a cui fa riferimento il consigliere Brogna è l’aumento della spesa per la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. “L’Amministrazione comunale ha approvato la bozza di bilancio di previsione finanziario, che prevede, udite – udite, l’aumento di ben 450.000,00 € per la TARI, la tassa che sostanzialmente riguarda il costo della raccolta dei rifiuti, servizio questo che ad oggi è ancora da definire mediocre. La

loro ricetta prevede di aumentare le tasse; nulla è stato fatto per evitare il salasso ai cittadini. Il sindaco Villani o meglio l’assessore preposto, non hanno ancora spiegato bene cosa prevede questo nuovo contratto della raccolta e gestione dei rifiuti; quali saranno i vantaggi per i cittadini rispetto al vecchio capitolato; se esistono eventuali

sistemi premiali per chi differenzia di più o meglio, anche al fine di una sensibilizzazione verso una corretta raccolta. Assistiamo solo alla visione di fotografie che mostrano qualche sfalcio d’erba o il passaggio della spazzolatrice,

con tanto di ringraziamenti devoti per grazia ricevuta”. Così Brogna.