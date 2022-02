CAPUA. I VIDEO E LE FOTO. L’incendio al Liceo Garofano. ECCO da cosa è stato causato

CAPUA – C’è un cortocircuito scaturito dall’impianto elettrico alla base dell’incendio divampato stamattina poco prima dell’inizio delle lezioni, al liceo Garofano di Capua, come già anticipato nel nostro primo lancio di questa mattina (clicca qui per leggere). All’apertura dell’istituto uno degli operatori scolastici, nell’accendere le luci, si è accorto che qualcosa non andava in un’aula del secondo piano. Ha fatto giusto in tempo a notare una scintilla che le fiamme hanno avvolto i banchi. Allertati i vigili del fuoco prontamente accorsi dal comando provinciale di Caserta, ed ancora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, le fiamme sono state domate. Sul posto anche la polizia giudiziaria.