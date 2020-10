CAPUA. LE FOTO. Dall’esclusione di sabato al podio di domenica, eccellente performance di Aldo Festante

Nonostante il giovane pilota fosse pronto ad aggredire la pista per portarsi al più presto nelle posizioni più alte della classifica, un imprevisto durante il cambio gomme in qualifica ha bloccato Festante, il quale, nonostante stesse correndo in quinta posizione è stato obbligato a terminare la prestazione prematuramente.

Aldo, tuttavia, non si è fatto abbattere e in Gara 1, partendo dall’ultimo posto, con un’eccellente prestazione è riuscito a conquistare ben diciassette posizioni per concludere la competizione al sesto posto.

Non contento dell’ottima performance mostrata in Gara 1, Festante ha dato fondo a tutto il suo bagaglio tecnico di pilota, combattendo con gli avversari per le prime posizioni della classifica. Dopo cinquanta minuti di curve mozzafiato e rettilinei velocissimi il pilota di Capua è riuscito nuovamente a salire sul podio, concludendo la gara al terzo posto.

Il bilancio finale del weekend è più che positivo, vedendo Aldo gareggiare con performance in continua crescita, anche con condizioni atmosferiche avverse.

La Porsche Carrera Cup si concluderà con l’ultimo weekend a Monza dove Festante ha intenzione di spingere la propria vettura al massimo per concludere il campionato con un risultato iridato. Dal 3 al 4 Ottobre si è tenuta la quinta manche della Porsche Carrera Cup sul celebre Mugello Circuit. Un weekend reso più insidioso dalla pioggia che ha complicato le delicate manovre per affrontare le curve ed i rettilinei del Mugello, circuito tecnicamente difficile da fronteggiare.Nonostante il giovane pilota fosse pronto ad aggredire la pista per portarsi al più presto nelle posizioni più alte della classifica, un imprevisto durante il cambio gomme in qualifica ha bloccato Festante, il quale, nonostante stesse correndo in quinta posizione è stato obbligato a terminare la prestazione prematuramente.Aldo, tuttavia, non si è fatto abbattere e in Gara 1, partendo dall’ultimo posto, con un’eccellente prestazione è riuscito a conquistare ben diciassette posizioni per concludere la competizione al sesto posto.Non contento dell’ottima performance mostrata in Gara 1, Festante ha dato fondo a tutto il suo bagaglio tecnico di pilota, combattendo con gli avversari per le prime posizioni della classifica. Dopo cinquanta minuti di curve mozzafiato e rettilinei velocissimi il pilota di Capua è riuscito nuovamente a salire sul podio, concludendo la gara al terzo posto.Il bilancio finale del weekend è più che positivo, vedendo Aldo gareggiare con performance in continua crescita, anche con condizioni atmosferiche avverse.La Porsche Carrera Cup si concluderà con l’ultimo weekend a Monza dove Festante ha intenzione di spingere la propria vettura al massimo per concludere il campionato con un risultato iridato. “Weekend positivo che avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa. L’esclusione dalle qualifiche è stata una brutta sorpresa ma siamo riusciti a rifarci alla grande!”