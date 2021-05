CAPUA. Pronte le CARD VACCINALI. Ecco chi e come potrà ritirarle

CAPUA – Le prime 464 card che attestano l’avvenuta vaccinazione anti covid sono arrivate a Capua.

Potranno essere ritirate dagli aventi diritto (in prevalenza dai cittadini over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo e ai quali dovrebbe arrivare un sms di conferma per il ritiro) presso il Municipio nei giorni 19-20-21 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Qualora non fosse possibile recarsi personalmente a ritirarle (portando con sè un documento di riconoscimento), è a disposizione il centralino del Coc (raggiungibile telefonicamente al numero 3338855544), per concordarne la consegna, da lunedì 24 maggio in poi.