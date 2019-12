CAPUA – Sono tornati nella stessa palazzina, colpita pochi giorni fa, a Sant’Angelo in Formis. Qui il colpo non è riuscito, mentre peggio è avvenuto in via Aeroporto. Un gruppo di ladri ha cercato di entrare in un’abitazione nella zona della chiesa di San Giuseppe e il cane dei proprietari casa si è opposto a questo tentativo. I malviventi hanno iniziato quindi a malmenare il cane che adesso è in gravi condizioni.